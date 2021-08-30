Самое популярное направление среди абитуриентов назвали в ПсковГУ

Самый высокий конкурс среди абитуриентов в Псковском государственном университете оказался на образовательную программу «Лечебное дело». Об этом сообщил ответственный секретарь приемной комиссии ПсковГУ Дмитрий Лобарёв на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ.

Конкурс составил 40 человек на одно место. Если сравнивать с направлениями «Лингвистика» и «Филология», то здесь на одно место претендовали по 18-20 человек. На направление IT-технологий конкурс составил 10 человек.

По словам спикера, в вуз поступают абитуриенты с самыми высокими баллами по ЕГЭ, есть и те, кто стал экзамен на 100 баллов. Чаще всего они выбирают филологию и информатику.