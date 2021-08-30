Подрядчика оштрафуют из-за задержки сдачи реконструкции площади Ленина в Пскове

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Срыв сроков окончания работ на площади Ленина обернется штрафом для подрядной организации ООО «СтройРегион». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации, пишет ПАИ.

Подрядчик обязывался завершить работы 31 августа, однако не смог уложиться а сроки.

«Все работы, которые подрядчик обещал выполнить своими силами до 31 августа, выполнены в полном объёме, однако в связи с задержкой поставок малых архитектурных форм, сдача объекта затягивается. В связи со срывом сроков сдачи объекта к подрядчику будут применены штрафные санкции», – отметила заместитель начальника УГХ администрации Пскова Татьяна Алексеева.

Территория площади Ленина благоустраивается в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» и реализуется по нацпроекту «Жильё и городская среда».