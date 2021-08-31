Тяжёлый случай малярии был выявлен у пациента Псковской инфекционной больницы

30 августа в Псковской областной инфекционной боьнице прошел внутренний научно-практический семинар о повышении качества оказания медицинской помощи пациентам учреждения. На нем отдельное внимание уделили единственному случаю малярии среди пациентов больнице, сообщает медиицинске учреждение.

По данным медучреждения, в реанимацию инфекционной больницы поступил 22-летний пскович с диагнозом: «Лихорадка неясного генеза. Менингит».

По показаниям молодого человека, перед обращением в инфекционную больницу болел уже порядка 6 дней. Обращался и в другие медучреждения, где ему ставили диагноз «Острый тонзиллит», исходя из первых симтомов.

«На первых днях болезни поциент чувствовал боль в горле, слабость, заложенность носа, повышение температуры тела до 37,5. Вскоре появилась судорожная готовность, угнетения сознания до сопора (ШКГ 10 баллов) - глубокое угнетение сознания с утратой произвольной и сохранностью рефлекторной деятельности, потемнение мочи», – сообщили в медучреждении.

Следующим диагнозом оказалась «Острая почечно-печеночная недостаточность, печеночная энцефалопатия. Сопор». На тот момент пациент уже находился в крайне тяжёлом состоянии.

Сильно увеличенная селезёнка и печень, тенденция к такихардии, лейкоцитоз и анемия, в том числе и высокие показатели маркеров сепсиса (сепсис - это общее заражение крови, а значит и всего организма, чреват летальным исходом) – давали врачам понять, что у пациента имеется восполнение.

«Учитывая отсутствие анамнеза жизни и подробного анамнеза заболевания, специалисты вслепую остановились на малярии. Выполнена микроскопия толстой капли и тонкого мазка», – по словам специалистов, диагноз оказался верным.

Псковича экстренно перевели в федеральную клинику санитарным транспортом в сопровождении специализированной бригады.

Диагноз подтверждился – молярия, вызванная Pl. falciparum, церебральная форма, пациент находится в тяжелой степени тяжести и имеет множественные осложнения.

«Данный вид малярии является самым опасным и устойчивымк препаратам противомалярийного ряда. При несвоевременно оказанном лечении – 100% летальный исход. В настоящее время пациент пришел в сознание», – сообщил лечащий врач.