Посчитать налоги и узнать о будущем экономики помогли участникам лагеря «Самолва» эксперты

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«Дни экономики» прошли 28 и 29 августа в Молодёжном лагере «Самолва» в Гдовском районе. Участники лагеря прослушали цикл лекций Российского общества «Знание» в рамках проекта «Умные недели», сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

О планах и целях в области экономики рассказал доцент кафедры экономики и управления Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина, кандидат политических наук, доцент по специальности «Экономическая теория» Юлия Бушенева. В заключение дня слушатели закрепили знания в решении викторины по финансовой грамотности.

Второй день начался с рассказов о том как с умом сосчитать налоги от кандидата экономических наук, доцента кафедры экономики и управления ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» Юлии Стецюнич. Участники Молодёжного лагеря благодаря интерактивности лекции узнали интересные факты о налогах. Заключил день мастер-класс на тему «НДФЛ для каждого».

«Было полезно узнать о налогах и вычетах, потому что взрослая самостоятельная жизнь не обходится без этого», – поделился участник лагеря, боец РСО из Московской области Владимир. По его словам, мастер-класс помог ему разобраться в собственных вопросах, например, понять, откуда на Госуслугах появился неоплаченный штраф.

«Я тогда сильно удивился и долго не мог разобраться, как так получилось. На лекции нам подробнее рассказали из-за чего это может произойти и что делать, чтобы такого избежать», – отметил молодой человек.

Напомним, бойцы Российских студенческих отрядов и волонтёры культуры уже успели прослушать лекции о финансовой грамотности, работе цифровых платформ и бизнесе.