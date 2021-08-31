Псковские военные получат «президентские» выплаты в сентябре

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Указ о единовременной выплате в размере 15 тысяч рублей подписал президент России Владимир Путин. Выплаты получат военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, пишет ТАСС.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, выплата поступит на счета военных в сентябре 2021 года, их получат «военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, а также курсанты военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, не заключившие контракт о прохождении военной службы».

Второй указ назначает выплаты прокурорам, сотрудникам Следственного комитета, органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы России, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов, а также лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии и имеющие специальные звания полиции, и лица начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи.

Выплаты будут назначены на основании приказов руководителей воинских частей и соответствующих федеральных органов исполнительной власти или федеральных государственных органов для тех, кто находится на службе в обозначенных структурах по состоянию на 31 августа 2021 года.

«Из суммы единовременной денежной выплаты удержания на основании приказов командиров [начальников, руководителей] воинских частей [организаций] федеральных органов исполнительной власти или федеральных государственных органов, а также на основании исполнительных документов и решений судов не производятся», - отмечается в указах.