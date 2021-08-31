Министр здравоохранения: риск смертности возрастает в течение полугода после заражения COVID-19

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На протяжении полугода после перенесенного коронавируса может возрасти риск смертности. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью каналу «Россия 24».

По словам спикера, риску смертности подвержены граждане старшего возраста. Из-за возможных осложнений, которому подвержены граждане, есть риск образования тромбов и поражения нервной системы.

Симптомы коронавируса у пациентов сохраняются до восьми-девяти месяцев. По мнению Мурашко, люди старшего возраста должны пройти диспансеризацию, которая уже доступна в псковской области.