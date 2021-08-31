«Транснефть – Балтика» повысила надежность магистральных нефтепроводов и станций

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ООО «Транснефть – Балтика» выполнило плановые мероприятия, направленные на повышение надежности функционирования магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, а также оборудования перекачивающих станций.

На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Кириши» к технологическому трубопроводу подключен новый резервуар вертикальный стальной объемом 20 тыс. куб. м, предназначенный для хранения нефти. Работы велись в рамках проекта по реконструкции резервуара, старый резервуар был демонтирован.

На ЛПДС «Ярославль» и «Песь» проведены гидроиспытания обвязки камер пуска и пуска-прием систем очистки и диагностики. В рамках испытаний оборудование заполнялось водой с постепенным подъемом давления до испытательных показателей. Гидравлические испытания, необходимые для проверки на прочность и герметичность камер, признаны успешными и подтвердили надежность систем и возможность дальнейшей эксплуатации. Мероприятия выполнялись во время плановой, 96-часовой, остановки работы магистрального нефтепровода (МН) Ярославль – Кириши-1 и магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Ярославль – Приморск-2.

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На указанных трубопроводах специалисты также провели вырезку дефектов и выполнили ремонт технологического оборудования.

В ходе 36-часовой плановой остановки работы МНПП Кириши – Красный Бор, по которому осуществляется транспортировка авиационного топлива в сторону петербургского аэропорта Пулково, устранен дефект на напорной линии магистральной насосной станции головной перекачивающей станции «Кириши».

Работы проводились в рамках программ капитального ремонта, технического перевооружения и реконструкции, а также ремонтно-эксплуатационных нужд. В мероприятиях участвовали более 300 человек, было задействовано 125 единиц техники и транспортных средств.

В настоящее время транспортировка нефти и нефтепродуктов возобновлена, трубопроводы работают в штатном режиме.