В два раза превышена норма осадков в августе в Псковской области

.

В два раза превышена норма осадкам в августе по некоторым районам Псковской области. Об этом сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, пишет ПАИ.

В июне в регионе выпало от 80 до 120 процентов осадков. В июле дождей было меньше: от 20 до 50% нормы. А в августе на отдельные районы области вылилось в два раза больше нормы дождей.

«Сильные дожди (более 15 миллиметров осадков) отмечались в июне, июле и августе. В июне сильные дожди шли четыре дня, в июле – три дня, в августе – 8», - рассказала Тала Нещадимова.

Температурный рекорд в июле был побит порядка шести раз. Температура выше нормы фиксировалась в июне и июле.