Небывалый яблочный урожай в Пскове превзошел показатели Краснодарского края

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Урожай яблок в Псковской области в 2021 году выдался лучше, чем в столице плодородия – Краснодарском крае. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил глава себежского фермерского хозяйства Иван Мельник.

В этом сезоне яблок собрали около 30-35 тонн. Это оказалось на 8 тонн больше, чем в прошлом году. Таких показателей удалось достигнуть несмотря на то, что 1% плодов оказались побиты градом.

По мнению заместителя председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Александра Никандрова, сбор урожая в регионе только начался, но уже замечается недостаток овощей, например, картофеля.