Студенты ПсковГУ прошли ИТ-диктант на максимум баллов

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Восемь студентов ПсковГУполучили по 100 баллов на всероссийском ИТ-диктанте, сообщает Псковское агентство информации.

ИТ-диктант — это онлайн-тест из 32 вопросов из области информационных технологий, разделенных по уровню сложности и категориям. ИТ-диктант проводится во всех регионах России ко Дню программиста, празднуемого 13 сентября.

180 учащихся на программах бакалавриата и магистратуры института инженерных наук и института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ приняли участие в диктанте из которых 65 студентов прошли тестирование с результатом 95 баллов.