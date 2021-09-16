Капус ПсковГУ на набережной сдадут 26 декабря

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Студенческий кампус ПсковГУ готов на 100%. Об этом сообщила ректор университета Наталья Ильина во время визита заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко и первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака в Псковской область 26 декабря.

Во время визита, Чернышенко и Турчак осмотрели кампус и зашли на балкон одной из будущих студенческих комнат.

На рабочей встрее также присутствовали и.п. главы администрации Пскова Борис Елкин и секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.