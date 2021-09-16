Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 сентября 2021 11:24

Капус ПсковГУ на набережной сдадут 26 декабря

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Студенческий кампус ПсковГУ готов на 100%. Об этом сообщила ректор университета Наталья Ильина во время визита заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко и первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака в Псковской область 26 декабря.

Во время визита, Чернышенко и Турчак осмотрели кампус и зашли на балкон одной из будущих студенческих комнат.

На рабочей встрее также присутствовали и.п. главы администрации Пскова Борис Елкин и секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.