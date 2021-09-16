Гибель двух пациентов в Великолукской больнице привлекла следователей

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Следственный комитет начал проверку в Великолукской больнице из-за смерти двух мужчин, госпитализированных с признаками отравления. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

По предварительной информации, смерть могла наступить после употребления суррогатного алкоголя. Для координирования сотрудников территориального следственного отдела и следователей-криминалистов аппарата управления, на место происшествия выехал руководитель СУ СК РФ по Псковской области генерал-майор юстиции Пётр Крупеня.