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Происшествия16 сентября 2021 16:02

Семью уток ради потехи расстреляли мужчины из авто в Пустошкинском районе

Источник:kp.ru
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В Пустошкинском районе двое мужчин устроили стрельбу по уткам. Об этом рассказала местная жительница, пишет ПАИ.

По словам псковички, пруд, в котором плавали утки, находится в населенном пункте. По бокам водоема расположены жилые дома.

«Один человек вместе со своим другом, сидя за рулём автомобиля, расстреляли из воздушки семью уток, которая живет в нашем озере, ради развлечения. Была большая семья 8 уток, осталось только 4», - рассказала местная женщина.

Трупы птиц оказались живодерам ненужными, поэтому остались лежать там, где были подстреляны. Однако женщина узнала одного из стрелявших и сообщила его данные сотрудникам комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области.