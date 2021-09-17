Три ребенка спасли на пожаре в многоэтажном доме Пскова

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16 сентября в псковском многоэтажном доме загорелись счётчики на нескольких этажах. Пожарные эвакуировали из сдания шесть человек, в том числе троих детей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В подъезде многоэтажного дома №5 на улице Конной в 13:54 началось возгорание электросчетчиков на втором, третьем и четвертом этажах.

По предварительным данным, возгорание началось с четвертого этажа, а причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в электрощитовой.

Сотрудники МЧС и АСС спасли из горящего дома трое взрослых и трое детей. Всего из дома эвакуировали девять жителей.