Михаил Ведерников о выборах-2021: «Очень быстро и удобно»

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«Очень быстро и удобно», – губернатор Псковской области 17 сентября одним из первых проголосовал на выборах-2021. Свой голос он отдал на 72-м участке в Пскове на улице Набат, 5.

Напомним, у избирателей есть три дня, чтобы посетить участок для голосования. Каждому гражданину на участках предлагается по 4 бюллетеней, в двух можно проголосовать по Госдуме и в двух – по заксобранию.

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В Куньинском и Новосокольническом районе избиратели получат ещё один биллютень, так как здесь параллельно проходят и выборы глав районов.

Процесс голосования контролирует Центр общественного наблюдения за выборами. Каждому посетителю избиркома выдаются СИЗы и одноразовые ручки. На каждом участке работают камеры видеонаблюдения и проводится термометрия.