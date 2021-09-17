Международные эксперты оценили условия голосования в Пскове

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В Псков прибыли президент ассоциации «Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia» Фернандо Морагон, чтобы оценить избирательные участки на честность и свободу выбора, пишет ПАИ.

По словам Морагона, прибыв в Псков с утра, он уже оценил четыре избирательные участка.

«Всё очень нравится нравится в Пскове, выборы организованы отлично. На участках созданы условия для свободного и честного голосования», - подчеркнул Фернандо Морагон.

Экспер пояснил, что выборы на избирательных участках Пскова «проходит чисто и понятно для избирателей».