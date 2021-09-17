В Пскове создадут Центр уличного баскетбола в 2022 году

.

В Пскове выступили с предложением о создании Центра уличного баскетбола на встрече губернатора Псковской области со спортсменами в креативном пространстве «Лофт», пишет ПАИ.

С предложением выступил тренер по баскетболу Антон Морозов. По его словам, такое место в Пскове стало бы центром привлечения молодежи. Площадка для уличного баскетбола может быть оснащена тренажёрами и турниками.

По мнению Морозова, проект может быть профинансирован за счет средств Российской федерации баскетбола. Для реализации, по предварительным данным, потребуется порядка 14 млн рублей.

Для установки Центра уличного баскетбола от города необходимо выделение и подготовка ремонта. Есть несколько мест, где спортсмены хотели бы видеть Центр уличного баскетбола: стадион «Машиностроитель», стадион «Электрон», площадка у ТЦ «Акваполис».

Поддержку в реализации проекта выразил и.п. главы администрации Пскова Борис Елкин. Губернатор в свою очередь отметил, что лучшим местом будет стадион «Электрон», так как у него есть планы развития.

Михаил Ведерников попросил спортсменом определиться с местом под Центр уличного баскетбола совместно с администрацией Пскова и запланировать строительство на 2022 год.