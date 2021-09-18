Чем опасны осенние прогулки для питомцев псковских собачников

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев назвал игры в опавших листьях опасными для собак, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, осенние листья прячут под собой острые предметы, а именно осколки стекла, проволоку и арматуру. Все это может поранить собаку.

Чтобы обезопасить прогулку для своего питомца, кинолог порекомендовал хозяевам собак внимательно осматривать место выгула и не отводить глаз с животного во время игры.

Помимо этого, Владимир Голубев отметил, что собака не должна съесть что-то, найденное в листве. В противном случае такой «десерт» грозит животному глистами и инфекционными заболеваниями. Более того, в листьях может прятаться смертельная приманка от догхантеров.

«Призываю хозяев не терять бдительность и внимательно следить за питомцем на прогулке. Если вы заметили, что собака что-то пытается поднять из-под листьев, немедленно отберите у собаки заинтересовавший ее объект», заявил Голубев.