До +13 и без осадков прогнозируют синоптики в эту субботу в Пскове

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Сегодня, 18 сентября, на территории Псковской области ожидается переменная облачность. Днем существенных осадков не прогнозируется, а ночью местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Восточный ветер с умеренного сменится на сильный.

Температура по области днем составит +9...+14 градусов тепла, ночью понизится до +1...+6.

Жителям Пскова синоптики обещают сухую погоду. Днём столбики термометров покажут +11...+13, ночью — +2...+4.

В Великих Луках будет на градус теплее. Однако к утру возможен небольшой дождь.