Кому из псковичей следует ревакцинироваться досрочно — рекомендации иммунолога

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Когда срок между прививками от COVID-19 может быть меньше 6 месяцев, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, пациенты с отдельными выраженными иммунодефицитными состояниями могут ревакцинироваться раньше указанного Минздравом срока. Помимо этого, людям преклонного возраста также показана досрочная ревакцинация. Необходимость прививки определяется по отрицательному результату ИФА на соответствующие антитела.

Кроме того, ранняя ревакцинация показана некоторым путешественникам, отправляющимся в другие страны.

«Это разумно, если уже подходит срок ревакцинации. Если, например, у человека уже прошло пять или пять с половиной месяцев после прививки, и ему нужно поехать в те страны, где пандемия в полном разгаре, то, конечно, рекомендую до поездки успеть ревакцинироваться. Но вы должны так рассчитать, чтобы прошло минимум две недели с момента ревакцинации (до въезда в другую страну, – ред.). Если пройдет десять дней, неделя или меньше, скорее всего, никакого эффекта от дополнительной дозы вакцины не будет», – отметил Николай Крючков.