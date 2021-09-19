Какая погода ожидает псковичей 19 сентября

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Сегодня, 19 сентября, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут небольшие дожди, на юге области умеренные. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

Восточный ветер будет умеренным.

Температура днем будет держаться в пределах +8...+13 градусов тепла, ночью +1...+6.

В Пскове вечером и ночью пройдут небольшие дожди. Днем воздух прогреется до +10...+12 градусов тепла, ночью температура понизится до +2...+4.

В Великих Луках днем будет на два градуса холоднее. Жителям города синоптики также обещают дожди.