Площадь Победы в Пскове закроют для автотранспорта на три дня

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С завтрашнего дня и до 22 сентября движение автотранспорта на площади Победы в Пскове будет ограничено. Об этом сообщает администрация города Пскова.

Ограничение движения будет действовать с 12:00 20 сентября до 24:00 22 сентября.

Для объезда псковским водителям предлагают использование улиц 128-й Стрелковой Дивизии, Калинина и Гражданской.

Водителей просят планировать поездки заранее, а также не забывать требования дорожных знаков.

Отметим, движение спецтранспорта и городских автобусов на площади Победы в дни с 20 по 22 сентября ограничено не будет.