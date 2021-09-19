Выборы в Псковской области прошли чисто

В Псковской области в ходе завершившегося трехдневного голосования серьезных нарушений избирательного законодательства, в том числе вброса бюллетеней, не было, заявил глава облизбиркома Игорь Сопов.

«Из 60 жалоб только 10 оказались обоснованными. Вбросов бюллетеней на избирательных участков в Псковской области не зафиксировано. Выборы прошли честно и легитимно», - сказал он.

На выборах в Псковской области работает Центр общественного наблюдения Общественной палаты Псковской области, где работал телефон «горячей линии». По словам главы Центра Натальи Горбачевой, среди обращений не зафиксировано жалоб на серьезные нарушения.

На выборах в Государственную Думы вбросы бюллетеней были зафиксированы в шести регионах России, об этом ранее заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. За допущенные нарушения несколько руководителей участковых избирательных комиссий были уволены.

В Псковской области выбирали депутатов Госдумы, Псковского областного Собрания, глав Куньинского и Новосокольнического районов.