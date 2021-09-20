19 сентября в Пскове состоялась «Ночь выборов»

Фото: Арсений Тимашов

Минувшей ночью в Псковской области состоялся онлайн-марафон «Ночь выборов – 2021. Время избранных». Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

После окончания трёхдневного голосования, 19 сентября, в 22:00 кандидаты различных партий встретились в проектном офисе «Команда 2018».

В неформальной обстановке участникам озвучили предворительной данные голосования. После чего каждый имел право выступить с мнением о состоявшихся выборах.

Участники ответили на вопросы журналистов и поучаствовали в «интеллектуальном казино», где можно было выдвинуть предположения о процентном исходе голосования для каждой партии.

Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть на сайте Псковского агентства информации.