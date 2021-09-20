Три дня в лесу Псковского района разыскивают 58-летнего мужчину

.

Поиски мужчины продолжаются в лесном массиве Псковского района. Об это сообщили в ОМВД России по Псковскому району.

Заявка на поиски 58-летнего мужчины в лесу у деревни Рассамухино поступила 18 сентября. До сих пор его местонахождение остаётся неизвестным.

В день объявления о пропаже, на место поисков выдвинулась группа поисково-спасательного отряда Пскова. Однако до наступления ночи им не удалось обнаружить следы мужчины. На следующий день поиск был продолжен спасателями МЧС. Но вестей по-прежнему нет.

Псковичей просят сообщить, если что-то известно о местонахождении человека, согласно приметам: ростом 180 см, худощавый, с русыми волосами и карими глазами. В последний раз пропавшего видели в резиновых сапогах, джинсах и синей куртке.

Если вам что-либо известно о пропавшем, спасатели просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.