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Наши права и льготы20 сентября 2021 14:47

Льготная ипотека для семей с детьми стала доступна в Псковской области

Источник:kp.ru
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Жителям Псковской области с детьми предлагают воспользоваться ипотекой на льготных условиях. Об этом сообщил пресс-центр администрации города Пскова.

Семьи, где первые и последующие дети были рождены с 1 января 2018 года и по 31 декабря 2022 года, доступна ипотека с объемом кредитования до 6 млн рублей.

Ставка на ипотеку составит до 6% на срок до 30 лет. При этом первоначальный взнос должен быть не менее 15% от стоимости недвижимости.

Льготная ипотека под 6% для семей с детьми будет доступна до 31 декабря 2023 года.