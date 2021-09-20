Льготная ипотека для семей с детьми стала доступна в Псковской области

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Жителям Псковской области с детьми предлагают воспользоваться ипотекой на льготных условиях. Об этом сообщил пресс-центр администрации города Пскова.

Семьи, где первые и последующие дети были рождены с 1 января 2018 года и по 31 декабря 2022 года, доступна ипотека с объемом кредитования до 6 млн рублей.

Ставка на ипотеку составит до 6% на срок до 30 лет. При этом первоначальный взнос должен быть не менее 15% от стоимости недвижимости.

Льготная ипотека под 6% для семей с детьми будет доступна до 31 декабря 2023 года.