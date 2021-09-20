«Скучные пресс-релизы, аудиорасшифровки»: в Школе межэтнической журналистики в ПсковГУ об этом не слышали

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В Псковском государственном университете открылась шестая Школа межэтнической журналистики, сообщает Псковское агентство информации.

Школа - всероссийский проект Гильдии межэтнической журналистики под эгидой Федерального агентства по делам национальностей.

На данный момент в Школу межэтнической журналистики поступил 11 человек от 17 до 27 лет (набор желающих продлится до конца сентября). Чтобы посещать бесплатные курсы, ученики писали мотивационные письма.

Новые ученики псковской школы хотят научиться «правильно ставить вопросы, чтобы получать нужные ответы.

Мотивация у учеников разная. В рядах учеников есть продвинутые блогеры, которые решили, что для дальнейшего развития им полезно расширить свой кругозор. Кто-то хочет овладеть инструментами влияния на общественное мнение

Одного ученика в Школу привёл неудачный опыт сотрудничества с местным информационным агентством – «скучные пресс-релизы, аудиорасшифровки» и переписывание новостей из партийных штабов. Этот ученик надеется, что Школа вернёт ему веру в профессию журналиста и снова заставит мечтать о работе в СМИ.

После прохождения курсов лучшие выпускники школы получат сертификаты. Они также смогут принять участие в выездной отчетной конференции, которая пройдет в конце ноября в Москве, а также в этноэкспедиции в один из регионов России.

Ученики псковской Школы межэтнической журналистики два раза подряд, в 2019 и 2020 годах, становились победителями Всероссийского журналистского конкурса «СМИротворец».