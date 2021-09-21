Названо самое цитируемое СМИ Псковской области

Лидер рейтинга цитируемости за неделю в Псковской области

Рейтинг СМИ по цитируемости в интернете за прошлую неделю возглавило Псковское агенство информации. Такие данные привел портал «Медиалогия», генерация статистики происходит автоматически.

ПАИ опередило ближайшего конкурента на 740 значений (ПАИ - выделено красным)

Агентство информации цитировали в 12 рубриках: политике, медицине, социальной и культурной сфере, а также в науке и ЧП. Таким образом за последнюю неделю ПАИ удалось обогнать ближайшего конкурента сразу на 740 значений.

Рубрики, в которых цитировались СМИ (ПАИ - выделено красным)

Материалы лидера рейтинга «Медиалогия упоминало несколько федеральных СМИ: «Известия», «Агентство бизнес новостей», «Русская народная линия», News-Life, Russia24.pro и другие.