Восемь диспенсеров с дог-пакетами установили в псковском парке

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Парк у Мирожсеого монастыря оборудовали восемью диспенсерами с дог-пакетами. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Глава региона услышал жалобы псковичей, которым было неудобно убирать за своими питомцами. Так было принято решение установить диспенсеры с дог-пакетами. Отметим, каждый набор содержит в себе одноразовый картонный совок, пакет и инструкцию.

Губернатор добавил, что если диспенсеры будут пользоваться популярностью среди псковичей, то их установят и в других парках города.