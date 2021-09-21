Ушёл из жизни почетный гражданин Великих Лук Валентин Афанасьев

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Председатель Великолукского совета ветеранов войны и труда, почетный гражданин города Великие Луки, капитана I ранга в отставке Валентин Афанасьев умер сегодняшней ночью, 21 сентября. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.

Чиновник отметил, что уход Валентина Афанасьевича - это колоссальная потеря для всего города.

«Валентин Егорович из того поколения, которое имеет особую закалку и особую ответственность за судьбу Родины. Именно мужество и невероятное трудолюбие таких людей, как Валентин Егорович, их искренняя любовь к Отчизне и забота о ее благополучии подняли страну из руин, заложили фундамент наших нынешних достижений», - написал глава Великих Лук.

Николай Козловский добавил, что фигура Валентина Афанасьева - это пример истинного патриотизма для современного поколения.

Глава города также выразил свои соболезнования родным и близким Валентина Афанасьева.