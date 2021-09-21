Читатели Комсомолки смогут задать вопросы главе «Газпром межрегионгаз» Сергею Густову

Читатели Комсомолки из Псковской области смогут задать вопросы о газификации экспертам

До 15 ноября читатели «Комсомольской правды в Пскове» могут задать вопросы экспертам, связанные с подключением газа.

Ответы на вопросы приглашенные специалисты будут давать каждую неделю. А в ноябре в прямом эфире Радио «Комсомольская Правда» о газификации расскажет глава «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Он сможет ответить и на некоторые вопросы наших читателей и слушателей.

Для того, чтобы задать вопрос, псковичам необходимо заполнить несколько обязательных граф анкеты по ссылке: указать ФИО и город. Для обратной связи, по желанию, можно оставить номер телефона и адрес электронной почты.

Напомним, ранее Сергей Густов заявил, что в Псковской области будет реализован проект догазификации, где частные дома до 300 квадратных метров будут обеспечены газом бесплатно.