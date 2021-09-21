Вечерние спектакли для юных псковичей начнет показывать кукольный театр

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О высоком спросе на вечерние спектакли Псковского театра кукол заявила директор театра Татьяна Ааб на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 21 сентября.

По словам спикера, большие группы детей не могут посещать театр из-за эпидемиологической обстановки. Однако самостоятельные зрители по-прежнему покупают билеты на спектакли. Более того, возможны посещения небольшими группами.

При этом Татьяна Ааб отметила, что многие родители хотят провести выходные дома, а не в кукольном театре. Именно поэтому было принято решение ввести вечерние спектакли.

«Все они оказались востребованы. Актёрам привычней играть в родных стенах, и ребёнок уходит с впечатлением о том, что он был именно в театре», - заявила Татьяна Ааб.