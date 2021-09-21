Пособия и выплаты будут начисляться псковичам автоматически

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Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал автоматическое начисление пенсий, единовременных выплат и пособий россиянам, в том числе псковичам. Беззаявительный формат вступит в силу со следующего года, пишет РИА Новости.

Изменение коснется пенсий, других компенсаций и пособий, в том числе по временной нетрудоспособности, беременности, родам, а также единовременных выплат при рождении ребенка.

Михаил Мишустин отметил, что нововведение облегчит получение материальной поддержки от государства.

«Не нужно передавать какие-либо сведения работодателю, как это положено сейчас. Родители смогут уделить больше времени малышу, а не тратить свое время на сбор справок, документов и ожидания в очередях», - добавил премьер.