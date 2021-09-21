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Общество21 сентября 2021 16:27

Телевизионщики из Швейцарии посетили псковский Дом белого аиста

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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Швейцарская съемочная группа нанесла визит в волонтерский центр помощи аистам «Дом белого аиста» в Гдовском районе Псковской области. Об этом сообщили в официальной группе центра в социальной сети «Вконтакте».

«Скоро об аистином центре в Псковской области узнают в прекрасной Швейцарии. Съёмочная группа швейцарского телевидения побывала у нас в гостях в это воскресенье (19 сентября)», - поделилась в группе центра его руководитель Марина Сиденко.

Как оказалось, журналистам из Швейцарии интересны энтузиасты из России, далекие от власти. Участники съемочной группы нацелены показать, чем живут простые люди нашей страны.