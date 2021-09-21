Дачникам запретили разводить домашних птиц на садовых участках

Незаконным разведение домашних птиц на садовых участках признал Верховный суд. Соответствующее решение следует из текста судьи Верховного суда Сергея Никифорова, пишет ТАСС.

По данному документу в Волгоградской области на 10 тысяч рублей оштрафовали местную жительницу, которая разводила на своем участке птиц. Ее обвинили в использовании земельного участка по нецелевому назначению.

«При рассмотрении дела выявлено и отражено в обжалуемых актах несоответствие вида использования ею земельного участка ни основным, ни условно разрешенным видам использования, перечисленным в правилах землепользования и застройки городского округа Волгограда, утвержденным решением Волгоградской городской Думы, следовательно, она обоснованно привлечена к административной ответственности за совершение административного правонарушения», - отмечается в постановлении Верховного суда в объяснении отказа женщины на обжалование решения суда.