На сколько вырастут пенсии псковичей в 2022 году

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Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, сколько составит индексация пенсий в 2022 году, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, на 5,9 процентов увеличится размер страховых пенсий в 2022 году.

«В соответствии с действующим законодательством индексация страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров проводится на уровне выше годовой инфляции. По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8 процента. С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета — на уровне 5,9 процента», — заявил Антон Котяков.

Отметим, в этом году пенсии проиндексировали на 6,3 процента.