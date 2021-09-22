19 батончиков шоколада из магазина похитил молодой пскович

Фото из архива КП

24-летний пскович был задержан вневедомственной охраной продуктового магазина на Рижском проспекте в Пскове. Он попытался похитить 19 батончиков шоколада. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

21 сентября в на пульт Росгвардии пришло сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на Рижском проспекте.

Молодого человека задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.