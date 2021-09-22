С 1 октября псковичи смогут посещать стадион «Машиностроитель» по билетам

Обновленный стадион Машиностроитель предстанет перед псковичами 1 октября Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Псковичи вновь начнут заниматься на стадионе «Машиностроитель» с 1 октября. Об этом сообщила директор муниципального бюджетного учреждения Ольга Черкасова, пишет «Псковская правда».

Для того, чтобы попасть на стадион, псковичам будут выдаваться разовые билеты в кассах «Машиностроителя». Таким образом, первые поток посетителей будут тестировать пропускную способность спортивного стадиона.

С 1 октября на сайте стадиона появится возможность забронировать время для занятия спортом. По словам директора стадиона, это необходимо потому, что многие ждут открытия и в первое время нужно регулировать количество посетителей.

Кроме открытых площадок, на у спортивного сооружения есть помещения, где будет проходить фехтование, занятия на тренажерах, легкая атлетика, велоспорт, дзюдо и тэквондо.

В эти залы по расписанию будут запускаться воспитанники детских спортивных школ «Надежда», «Бригантина», «Гармония» и «Лидер».

Кроме того, в открытии стадиона участвовал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, который дал поручение Министерству спорта РФ выделить дополнительное финансирование на доделку стадиона.

Предполагается, что в 2023-2024 года на «Машиностроителе» будет выстроен многофункциональный спорткомплекс, обновлено малое футбольное поле, а также площадки для уличной гимнастики, пляжного волейбола и других объектов.