Авиасообщения между Псковом и Египтом опровергли в компании S7

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Информацию о запуске прямого авиасообщения из Пскова в Египет опровергли в компании S7. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области со ссылкой на авиаперевозчика, пишет «Псковская правда».

Недавно в социальных сетях разошлась информация о запуске прямого авиасообщения из Пскова в Египет. При этом авиаперевозчиком планируемых полетов указывалась компания S7.

«На сегодняшний день выполнять международные рейсы из аэропорта города Пскова авиакомпания не планирует», - заявили в компании S7.

Федеральный оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса разрешил авиаперелёты из Пскова в Турцию и Египет с 21 сентября. Однако, директор псковского аэропорта Артем Тарасов заявлял, что рейсов из Пскова в данные страны не планировалось.

«Сейчас Комитет по туризму Псковской области прорабатывает вопрос возможности организации чартерных рейсов в Египет. Но на сегодняшний день решение о запуске авиарейсов по данному направлению не принято», - заявил Тарасов.