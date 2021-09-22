Наталья Зеленкова: Занятия бегом нужно начать с посещения терапевта

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Почему псковичам необходимо пройти обследование у терапевта перед тем, как заняться бегом, на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ рассказала заместитель начальника отдела по спортивной подготовке комитета Наталья Зеленкова, передает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

По словам спикера, человека, решившего начать бегать, могут настигнуть скрытые болезни, которые сложно определить самостоятельно. Для того, чтобы это не стало проблемой, нужно посетить врача до того, как преступить к такому виду спорта.

Наталья Зеленкова поддерживает псковичей, для которых бег - часть жизни. По ее словам, систематические занятия бегом, позволят пробежать 4 километра – одну из дистанций для участников «Кроссе нации».