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Спорт22 сентября 2021 12:40

Наталья Зеленкова: Занятия бегом нужно начать с посещения терапевта

Источник:kp.ru
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Почему псковичам необходимо пройти обследование у терапевта перед тем, как заняться бегом, на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ рассказала заместитель начальника отдела по спортивной подготовке комитета Наталья Зеленкова, передает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

По словам спикера, человека, решившего начать бегать, могут настигнуть скрытые болезни, которые сложно определить самостоятельно. Для того, чтобы это не стало проблемой, нужно посетить врача до того, как преступить к такому виду спорта.

Наталья Зеленкова поддерживает псковичей, для которых бег - часть жизни. По ее словам, систематические занятия бегом, позволят пробежать 4 километра – одну из дистанций для участников «Кроссе нации».