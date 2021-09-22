Стрельбу в школе №23 Пскова назвали фейком

«Это полный фейк», – заявила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко о появившихся в сети сообщениях о якобы стрельбе в 23 школе города Пскова, пишет ПАИ.

«Это совершенно не соответствует действительности, полный фейк! Со всеми директорами, коллективами учебных заведений города после событий в Перми проведены инструкции. Директора школ лично дежурят у входов в школ. Родители спокойно провожают и встречают своих детей», - заявила Анна Кузыченко.

По словам начальника управления образования, праправоохранительные органы начали работу по вывыявлению первоисточника фейка.