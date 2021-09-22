Более 16 тысяч псковичей перешли на электронную трудовую книжку

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Более 16 тысяч жителей Псковской области выбрали электронную трудовую книжку. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального ПФР.
С началом 2021 года региональнве отделения Пенсионного фонда России приняли 16 071 заявление от псковичей на перевод или заведение электронной трудовой книжки.
Для тех граждан, которые устроились на работу впервые с 2021 года, автоматически заводятся трудовая только в электронном формате.
Для тех, кто работает давно и имеет на руках трудовую книжку, но по каким-то причинам отказался переходить на электронную – осуществить данную процедуру можно будет в любой момент.
– Сведение к нулю ошибочных данных при заполнении о трудовой деятельности;
– Высокий уровень безопасности в сохранении личных данных;
– Использование данных электронной книжки для получения госуслуг;
– Оформление пенсии дистанционного и без бумажной волокиты (по данным лицевого счета);
– Дополнительные возможности при устройстве на работу дистанционно;
– Быстрый доступ работников к информации о трудовом стаже.
Посмотреть данные в собственной трудовой книжке можно на сайте ПФР с помощью личного кабинета по ссылке es.pfrf.ru и на едином портале Госуслуг.
Получить выписку из трудовой можно и в бумажном варианте. Для этого необходимо обратиться к работодателю, в ПФР или МФЦ.
Перевести свою трудовую книжку в электронный формат можно только добровольно и через заявление.