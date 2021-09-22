Более 16 тысяч псковичей перешли на электронную трудовую книжку

.

Более 16 тысяч жителей Псковской области выбрали электронную трудовую книжку. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального ПФР.

С началом 2021 года региональнве отделения Пенсионного фонда России приняли 16 071 заявление от псковичей на перевод или заведение электронной трудовой книжки.

Для тех граждан, которые устроились на работу впервые с 2021 года, автоматически заводятся трудовая только в электронном формате.

Для тех, кто работает давно и имеет на руках трудовую книжку, но по каким-то причинам отказался переходить на электронную – осуществить данную процедуру можно будет в любой момент.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ

– Сведение к нулю ошибочных данных при заполнении о трудовой деятельности;

– Высокий уровень безопасности в сохранении личных данных;

– Использование данных электронной книжки для получения госуслуг;

– Оформление пенсии дистанционного и без бумажной волокиты (по данным лицевого счета);

– Дополнительные возможности при устройстве на работу дистанционно;

– Быстрый доступ работников к информации о трудовом стаже.

Посмотреть данные в собственной трудовой книжке можно на сайте ПФР с помощью личного кабинета по ссылке es.pfrf.ru и на едином портале Госуслуг.

Получить выписку из трудовой можно и в бумажном варианте. Для этого необходимо обратиться к работодателю, в ПФР или МФЦ.

Перевести свою трудовую книжку в электронный формат можно только добровольно и через заявление.