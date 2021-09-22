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Общество22 сентября 2021 17:11

Дог-пакетов в Мирожском парке Пскова рассчитано на два месяца

Источник:kp.ru
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Пробная загрузка диспансеров в Мирожском парке Пскова дог-пакетами хватит только на два месяца. Об этом заявила начальник комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации города Кристина Кобызь, сообщает «Псковская правда».

По словам спикера, после реконструкции Мирожского парка было установлено восемь диспансеров с пакетами для уборки за собаками во время прогулки. Всего диспенсеры заполнили 4 тысячами дог-пакетами.

«Мы рассчитываем, что пользоваться ими будут и жители Пскова, и туристы. Думаем, что на октябрь-ноябрь пакетов хватит», – рассказала Кристина Кобызь.

Как отметила председатель комитета, первую заправку диспенсеров после их установки разобрали в первый день. О том будет ли продолжена установка диспенсеров и в других точках города, а так же, что находится в дог-пакете, мы рассказывали ранее.