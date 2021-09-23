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Общество23 сентября 2021 9:28

Уникальные фильмы о памятниках ЮНЕСКО сняли в Пскове

Источник:kp.ru
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Цикл из десяти уникальных фильмов о храмах Псковской архитектурной школы, включенных в список культурного наследия ЮНЕСКО сняли в Пскове. Каждый рассказывает о шокирующих фактах из истории соборов, необычных находках археологов и тайнах, которые хранят древние своды.

Фильмы создавались при поддержке и консультации десятков ведущих экспертов, краеведов, археологов и священнослужителей. Это станет не просто ценным продуктом, а действительно уникальным проектом, так как не имеет предшественников.

Своим мнением о первых фильмах «Храмы Псковской архитектурной школы» поделился заслуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда. Он подчеркнул, что такие проекты необходимы, в первую очередь, для всех жителей страны. Он убежден, что такой формат будет способствовать развитию внутреннего туризма, так как рассказывает о необыкновенных местах нашей страны.

Зрители первым увидят фильм о соборе Иоанна Предтечи. Видео будет доступно для просмотра на портале Псковского агентства информации и в социальных медиа. Также проект будут транслировать в муниципальных кинотеатрах и школах региона.

Добавим, что цикл снят в рамках совместного с ЮНЕСКО проекта «Храмы Псковской архитектурной школы» при поддержке Комитета по охране объектов всемирного наследия Псковской области.

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