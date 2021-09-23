Всероссийский географический форум объединил студентов со всей страны в ПсковГУ

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Всероссийский форум молодёжных клубов Русского географического общества проходит в ПсковГУ. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Для участия в уникальных мастер-классах и тренингах, а также улучшения своей компетентности более ста человек из 20 регионов России приехали в ПсковГУ. Ими стали студенты географических факультетов, аспиранты и любители науки. На форуме выступят опытные спикеры регионального и федерального уровней.

На открытии форума выступил заместитель Исполнительного директора по проектной и информационной деятельности Илья Гуров.

«Мне кажется, что Псков – это то место, которое формирует культурный код русского человека, гражданина России, - сказал Илья Гуров. – Города Псков, Смоленск, Новгород – это такие центры, откуда пошла русская земля».

Именно поэтому, считает Илья Гуров, Псков - это отличная площадка для проведения подобных мероприятий.

Форум молодёжных клубов РГО будет работать до 26 сентября.