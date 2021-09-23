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Общество23 сентября 2021 10:00

Участниками форума креативных индустрий в ПсковГУ стали студенты из 28 регионов России

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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Всероссийский молодежный форум «Креативные индустрии: создавая новое, сохраняем традиции» стартовал в Псковском государственном университете. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Студенты из 28 регионов примут участие в мастер-классах и тренингах, а также поиграют в деловые игры. Более того, форум поможет будущим специалистам развить свои лидерские качества и разработать собственные проекты.

Отметим, форум нацелен повысить интерес молодого поколения к изучению национальных традиций народов России.