Участниками форума креативных индустрий в ПсковГУ стали студенты из 28 регионов России

.

Всероссийский молодежный форум «Креативные индустрии: создавая новое, сохраняем традиции» стартовал в Псковском государственном университете. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Студенты из 28 регионов примут участие в мастер-классах и тренингах, а также поиграют в деловые игры. Более того, форум поможет будущим специалистам развить свои лидерские качества и разработать собственные проекты.

Отметим, форум нацелен повысить интерес молодого поколения к изучению национальных традиций народов России.