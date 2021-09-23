Набережную в Палкинском районе превратили в курортную зону

Фото: газета Льновод

Набережную озера Смоленского в Палкино преобразили за счёт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает районная газета «Льновод».

В настоящий момент на берегу установлены лежаки, скамейки и урны. Ожидается обустройство пешеходных зон с помощью тротуарной плитки. Укрепление и озеленение берега, установка площадок для пожарной техники, а также пирс.

Помимо благоустройства самого парка и зоны отдыха, на набережной появятся различные тренажёры и оборудование для занятий спортом. За порядком бутут следить с помощью камер видеонаблюдения.

Решение привести берег озера в порядок было озвучено в этом году и уже сейчас объект находится на финальном этапе работ. Всего на преображение набережной предусмотрено более 4 миллион рублей.