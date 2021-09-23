Псков станет местом для реализации новых проектов Русского географического общества

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Русское географическое общество объявило Псковскую область местом для воплощения новых проектов. Об этом сообщил первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров.

«Русское географическое общество с Псковской областью уже связывают проекты. В эти дни мы совместно с Псковским государственным университетом проводим Всероссийский форум молодежных клубов РГО. Мы эту историю будем развивать. Уже есть определенные идеи с руководством ПсковГУ. Например, провести такой форум в следующем году уже не на паркете, а в поле. Мы всюду говорим о том, что географии можно научить только в поле. В классе - это прекрасное дополнение, но база – когда люди оказываются на природе, реально видят те вещи, о которых до этого читали. В Псковской области огромное количество уникальных объектов», - рассказал Илья Гуров.

В настоящее время в ПсковГУ проходит Всероссийский форум молодёжных клубов Русского географического общества. В регион для участия в форуме прибыли студенты-географы, аспиранты и любители науки из 20-тирегионов страны.

Пять дней в псковском университете будут преподавать федеральные и региональные эксперты, которые проведут тренинги и мастер-классы по социальному проектированию, командной работе и повышению эффективности деятельности.

Интервью Ильи Гурова Псковскому агентству информации читайте в ближайшее время на портале ПАИ.