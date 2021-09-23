Пункты вакцинации в ТЦ Пскова и Великих Лук сократят время работы

Время работы пунктов вакцинации, находящихся в торговых центрах региона, изменится. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

В связи со снижением желающих привиться и необходимости в использовании кадрового резерва медработников в других местах, время работы пунктов в ТЦ региона сократилось.

С 23 сентября в Великих Луках прививочный пункт в ТЦ «Апельсин» будет работать только с 10:00 до 17:00. Время работы пункта сократилось сразу на три часа.

С 24 сентября в Пскове пункт вакцинации в ТЦ «Акваполис» сократит время работы до 15:00. Медработники пункта в оставшееся время будут работать на выездном ФАПе в районе Завеличье по просьбе местных жителей.