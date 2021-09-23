Самую большую мозаику советского времени снесли в Пскове

Фото: телеграм-канал "Архитектурные излишества"

Панно из мозаики советской эпохи, расположенного на территории Домостроительного комбината снесли в Пскове, сообщил Телеграм-канал «Архитектурные излишества».

Уникальность мозаики была в ее размерах – пано оказалось самым большим в регионе. На нем изображались рабочие и техника.

Порядка шести лет назад был поднят вопрос о постановке мазаики на учёт, рассказала председатель совета Псковского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева.

«Тогда говорили, что надо собрать информацию, определить, какую ценность имеют эти объекты, но нам этом дело и закончилось», - сообщила «Псковской правде» председатель совета.

В то же время, по словам реставратора Натальи Ткачёвой. Шел разговор с руководителем ДСК, где установлено пано. Он обещал обещал заняться реставрацией мозаики. Однако так и не нашел на это средств.